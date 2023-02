Vincita record al Superenalotto: 9 milioni in Sicilia, vincite a Ragusa

Ragusa - La Campania è regina del ‘6’ multimilionario centrato nell'estrazione di questa sera. Ben 14 - segnala l'agenzia Agimeg - le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania 14; Friuli Venezia Giulia 9; Sicilia 9; Calabria 9; Marche 7; Lazio 7; Lombardia 7; Puglia 7; Liguria 4; Piemonte 4; Emilia Romagna 4; Toscana 3; Veneto 2; Abruzzo 2; Trentino Alto Adige 1; Umbria 1. Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna. In Sicilia vincite a Ragusa; Messina; Palermo; Marineo, Sommatino e Villabate.

A Ragusa la vincita record in via Vittorio Veneto.