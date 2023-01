Vino: convegno Ampelografia su futuro vigneto ad Agrigento

PALERMO, 19 GEN Il Blues & Wine Soul Festival si conclude con un convegno di Ampelografia e di studio sul futuro del vigneto italiano e siciliano, anche in relazione ai cambiamenti climatici, che per la prima volta metterà attorno ad un tavolo i maggiori studiosi della vite in campo italiano ed internazionale. Il simposio si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 gennaio prossimi, presso la Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale di Agrigento; Attilio Scienza, Manna Crespan e Rosario Lentini saranno i relatori ufficiali del Convegno, i cui lavori saranno coordinati dal Presidente e direttore artistico del Blues & Wine Joe Castellano. Tra gli ospiti anche l'editore della rivista mediapartner "Bubble's Italia" e famoso scrittore del vino Andrea Zanfi, il celebre enologo siciliano Tonino Guzzo, il grande esperto del Vino e direttore della testata "Vin Up", Luigi Salvo ed il Direttore della Federazione Italiana Strade del Vino, Gori Sparacino . "Siamo assolutamente lieti ed onorati di chiudere un'edizione del Ventennale del Blues & Wine dice Joe Castellano che possiamo definire travolgente, per i tantissimi appuntamenti che ha offerto e per il grande successo che ha riscosso. Portare ad Agrigento, attorno allo stesso tavolo, i maggiori studiosi italiani della materia, che stanno ricevendo anche il nostro Blues & Wine Award per le loro importantissime ricerche e per quanto dato alla conoscenza del mondo del Vino, ci riempie solo di grandissimo orgoglio".

"Oggi dal Blues & Wine e da Agrigento conclude Castellano parte un grido di allarme volto alle aziende vinicole ed olearie, a valutare fin da subito eventuali soluzioni che portino almeno una parte della loro produzione, con delle piante più resistenti alla siccità e cercando di mantenere una qualità sempre importante". (ANSA).