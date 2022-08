Vino: sull'Etna torna ViniMilo, in vetrina Doc del vulcano

PALERMO, 25 AGO Unica, come il suo Etna Bianco Superiore Doc, e plurale come le diciotto grandi e piccole cantine fiorite negli ultimi cinque anni con il nuovo corso della viticoltura sull'Etna. Torna dal 29 agosto all'11 settembre ViniMilo, 42a edizione dello storico appuntamento prevendemmia dedicato alla cultura del vino sull'Etna e che, insieme alla presenza di artisti amatissimi come Franco Battiato e Lucio Dalla, ha reso assai popolare questo piccolo borgo di montagna sospeso tra il vulcano e il mare. Un evento che quest'anno spalanca lo sguardo sulle produzioni agroalimentari d'eccellenza di tutta la Sicilia e apre le porte a un ospite d'eccezione, sua maestà il Marsala, il vino che nel 1773 fece innamorare gli inglesi.

Organizzata dal Comune di Milo con il sostegno degli Assessorati regionali dell'Agricoltura e del Turismo e con la collaborazione della Pro Loco, ViniMilo sarà presentata alla stampa e agli addetti ai lavori lunedì 29 agosto (Barone di Villagrande, h.10.30) con il tradizionale evento d'apertura ospitato in quella che, con quasi tre secoli di storia (1727) è la più antica cantina dell'Etna. Con il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, interverranno partner, cantine e associazioni.

A incoraggiare gli organizzatori sono i numeri forniti dal Consorzio Etna Doc: nel 2021 infatti sono stati imbottigliati 446 ettolitri di Etna Bianco Superiore Doc, produzione da uve carricante circoscritta dal disciplinare del 1968 all'area di Milo. Più del doppio del 2020. "Con l'edizione 2022 spiega il sindaco di Milo, Alfio Cosentino a ViniMilo torna nei due weekend in piazza Belvedere l'Isola del Gusto con i prodotti tipici da tutta la regione, i presidi Slow Food, bio, km zero e lo street food siciliano da abbinare alla ricca carta dei vini del banco assaggia cura della Strada del Vino e del Consorzio Etna Doc. Oltre 150 etichette dell'Etna (bianchi rossi, rosati e spumanti), una sezione "dedicata" ai bianchi di Milo e quest'anno anche alcune produzioni siciliane d'eccellenza scelte fra i soci di Assovini Sicilia. Parleremo di enoturismo e ci confronteremo con tutte le realtà del territorio, i sommelier e le associazioni". (ANSA).