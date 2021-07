Vino, i rosati siciliani si danno appuntamento a Milo

Milo, Catania - Torna Drink Pink in Sicily, la grande festa sui Rosati siciliani, dal Vulcano ai tre valli. Dopo il successo delle passate edizioni e dopo la pausa necessaria dello scorso anno, spinta dal desiderio di poter tornare a brindare e degustare di nuovo insieme, l’ideatrice Gea Calì ripropone, venerdì 30 luglio, l’evento dedicato al vino rosa siciliano.

La terza edizione si svolgerà sulle pendici dell'Etna, nella incantevole terrazza panoramica della cantina Barone di Villagrande a Milo. «Siamo da sempre impegnati a promuovere l’Etna attraverso i nostri vini, racconta Marco Nicolosi, enologo e proprietario dell’Azienda Barone di Villagrande, quando ci siamo incontrati con Gea, mi è venuto naturale proporle di ospitare questo evento da noi. Un territorio è frutto delle realtà che giorno dopo giorno lo caratterizzano e conoscere la Sicilia significa ascoltare i racconti che ogni singola Azienda vuole trasmettere. Drink Pink in Sicily è questo lasciar raccontare ai vini una parte di questa terra».

L’evento, rivolto non solo agli appassionati, ma anche a chi intende avvicinarsi al mondo del vino e in particolar modo ai rosati, anche quest’anno sarà ricco di novità e appuntamenti imperdibili. Per approfondire la conoscenza del vino Rosa, la sua storia, il metodo di lavorazione, il terroir, la filosofia dei produttori e le caratteristiche organolettiche si terranno due Masterclass:

La prima alle 18,30 guidata dal presidente nazionale Onav Vito Intini

«LA VIE EN ROSE TRA SICILIA E PROVENZA»

In degustazione:

Chateau Henri Bonnaud Palette Rosé

Chateau d'Aqueria Tavel Rosé

Bandol Rosé “l’Irreductible” Domaine de La Begude

Etna Rosato Doc Barone di Villagrande

Grecu di Livanti Sicilia Doc Feudo Disisa

RosaChiara Sicilia Doc Poggio di Bortolone

La seconda alle 20,00

«I CUGINI DEL SUD» Gaglioppo e Nerello Mascalese

Verticale di 4 annate a confronto di Cirò Rosato doc di Tenuta del Conte e Primae Rosae Rosato Etna doc di Vigneti Primaterra, guidata dal presidente regionale Ais Camillo Privitera con la partecipazione della produttrice di Tenuta del Conte Mariangela Parilla

I vini, come nelle precedenti edizioni, saranno suddivisi per areale o area geografica in modo da poter creare un percorso chiaro e intuitivo, che dia visibilità a tutte le aziende partecipanti.

Ai banchi di assaggio saranno presenti sommelier professionisti che guideranno e illustreranno le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini in degustazione.

Non mancherà l'area food appositamente allestita con le proposte gastronomiche di diversi produttori del nostro territorioaccuratamente scelti e le ricette di Vittorio Caruso (chef di Barone di Villagrande).