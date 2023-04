Vino: a Planeta l'UniCredit Wine Award per la Sicilia

PALERMO, 03 APR E' arrivato alla tappa finale il percorso di analisi sul posizionamento competitivo delle filiere agroalimentari avviato da UniCredit e Nomisma, che dopo aver presentato a Vinitaly 2021 e 2022 rispettivamente il superindice Agri4Index dedicato al rating della filiera vitivinicola italiana rispetto ai competitor europei e lo scoring delle Regioni del Vino, questa volta ha identificato 8 imprese Best Ambassador del vino italiano.

Attraverso la declinazione a livello aziendale dell'approccio metodologico utilizzato per le fasi precedenti (rating di filiera e scoring delle regioni del vino) e mediante un originale processo di assessment che ha preso in considerazione oltre 90 indicatori collegati, tra le altre cose, ad investimenti in sostenibilità ambientale e sociale, digitalizzazione, internazionalizzazione, brand reputation e valorizzazione territoriale, si è giunti all'identificazione di 8 Best Ambassador tra le imprese che hanno partecipato alla valutazione e che hanno ricevuto l'UniCredit Wine Award.

Per la Sicilia è stata individuata l'azienda Planeta, realtà guidata dall'omonima famiglia, grazie al forte impegno nel sociale ma anche alle tante iniziative nel campo della sostenibilità, in primis quella ambientale, con un impegno profuso nella tutela del paesaggio, la bioarchitettura e l'utilizzo di energie rinnovabili.

Le altre aziende premiate sono: Vajra (Piemonte); Ricci Curbastro (Lombardia); Masi Agricola (Veneto); Umani Ronchi (Marche); Spinelli (Abruzzo); Feudi San Gregorio (Campania).

Premio speciale a Cavit (TrentinoAlto Adige) per il progetto Pica dedicato all'innovazione digitale in campo.

L'UniCredit Wine Award ad Alessio Planeta è stato consegnato da Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia, e da Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia. (ANSA).