Vino: da Sicilia a Lombardia 'sfida' startup degustazione

ROMA, 09 APR Nata 2 anni fa, in pieno lockdown, dall'unione della passione per il vino e le capacità tecnologiche dei suoi fondatori, TastingTrip è l'attività di degustazione di vini online da svolgere direttamente da casa guidati passo passo dall'esperto sommelier. La start up, ideata da due fratelli di Caltanissetta, Elisa e Marco Tiranno, poco più che trentenni sbarca ora dalla Sicilia in Lombardia e con una novità: le degustazioni, prenotabili on line e che potranno essere fatte sempre in casa, saranno anche in presenza. Questo anche per far 'socializzare' gli oltre 250 'fruitori' che in questi due anni di pandemia hanno utilizzato il servizio.

TastingTrip è stata riconosciuta come startup innovativa ed è stata presente lo scorso anno allo Smau di Milano.

"Dai compleanni a distanza alle reunion tra vecchi compagni di scuola fino alle attività di team building spiegano i due neo imprenditori TastingTrip è riuscita a diventare un ottimo strumento di convivialità che permette di riunire in un'unica stanza virtuale più gruppi di amici, parenti e/o colleghi che, anche se distanti fisicamente, possono condividere un'esperienza a dir poco originale alla scoperta di vini, storie e tradizioni delle cantine italiane". Cantine che sono quelle di tutta Italia con un focus particolare sul prodotto nazionale a partire da quello siciliano.

"Oggi, con la fine dello stato di emergenza, si è deciso di fare un altro passo in più iniziando ad organizzare eventi di degustazione in presenza sia privati che pubblici. Gli enoappassionati potranno acquistare online la TastingTrip Box e decidere di svolgere un evento privato di degustazione direttamente a casa con un sommelier dedicato che si recherà in presenza all'indirizzo indicato portando con sé tutto l'occorrente per vivere, nella comodità delle mura domestiche, un'esperienza sensoriale alla scoperta di profumi, sapori ed emozioni uniche. Si potrà conoscere TastingTrip anche partecipando agli eventi a tema organizzati nei diversi locali e ristoranti per vivere un'esperienza completa di degustazione dei vini con l'abbinamento di piatti tipici. Informazioni sono disponibili sui canali social e su www.tastingtrip.it. (ANSA).