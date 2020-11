Violenta e mette incinta cugina di 12 anni, in manette un 23enne in fuga

Firenze - Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Riccione con l'accusa di aver violentato la cugina di 12 anni. I militari hanno rintracciato il giovane a Firenze - dove cercava di nascondersi e far perdere le proprie tracce - ma è stato rintracciato dai militari al termine di un lungo servizio di osservazione e pedinamento. I fatti risalgono allo scorso 4 novembre, quando una coppia di giovani genitori peruviani aveva scoperto che la propria figlia 12enne era in stato di gravidanza: addirittura all’ottavo mese, come accertato dai sanitari dell’ospedale di Riccione, dove la minore era stata inviata dal pediatra, insospettito dall'anomalo rigonfiamento dell’addome.

Tutto potevano pensare tranne che la bambina fosse incinta e ormai prossima al parto. Solo allora la minore ha raccontato a genitori e forze dellordine di esser stata abusata dal cugino 23enne che, approfittando di più occasioni in cui si era ritrovato da solo ad accudirla, aveva consumato con lei rapporti sessuali completi. Gli accertamenti dei carabinieri hanno appurato che il ragazzo ha provato a violentare anche un'altra cugina, sempre di 12 anni, molestata sessualmente ma fortunatamente riuscita a sottrarsi allo stupro. L'aggressore è ora è nel carcere fiorentino di Sollicciano di Firenze, in attesa della convalida del fermo per atti sessuali con minori e violenza sessuale aggravata.