Violenza sulle donne, al Tg1 il racconto di una ospite di Casa Don Puglisi

Modica - Servizio di apertura del Tg1, oggi alle 13,30, dedicato alla vicenda umana di Simona, che oggi lavora nella dolceria casa Don Puglisi di Modica, vittima, 12 anni fa, di violenza da parte del prorpio partner. "Sono stata una vittima, ma non devo nascondermi", racconta Simona, che lavora nel laboratorio artigianale tutto al femminile.

Simona e le altre, ospiti di una casa rifugio: "Inquadrate le scatole dei panettoni -dice rivolta al cameraman del Tg1- i disegni sono dei nostri figli". Il lavoro, come primo passo per avere stima di se, chiosa l'inviata Felicita Pistilli. Donne rivolte a fantasmi con la crudeltà delle parole, usate per indurre disistima.