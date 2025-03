Virginia Raffaele racconta la sua infanzia tra i giostrai. Su Nove lo spettacolo “Samusà”

La comicità, il trasformismo e l’eclettismo di Virginia Raffaele arrivano in prima serata sul Nove. È andato in onda due giorni fa Samusà, lo spettacolo teatrale che l’attrice romana ha portato in scena dal 2022 al 2024 nelle principali città italiane. Prodotto da ITC2000, ha ricevuto il Primo Duse 2023 e sarà disponibile in streaming su discovery+.

Virginia Raffaele non ha mai nascosto l’infanzia sui generis che ha vissuto per via del lavoro dei suoi genitori. Arriva da una famiglia di giostrai e il Luna Park è sempre stata la sua seconda casa. È lì che ha fatto le sue prime esperienze e ottenuto le sue prime conquiste, tra la nave dei pirati e il brucomela.

Con Samusà porta in scena il racconto di quell’infanzia e di quella vita insolita, costruita tassello dopo tassello all’interno di in un mondo fantastico. Quel mondo che l’ha poi portata a sviluppare uno straordinario talento nell’intrattenimento. «La vita è come un Luna Park, fatta di zucchero filato, incontri sorprendenti e continue emozioni», recita il promo in rotazione. Forse è stato l’insieme di questi elementi – gli incontri sorprendenti e le continue emozioni – a instillare in lei il bisogno di esprimersi e raccontarsi. Di offrire al pubblico un affresco del mondo che lei in primis ha osservato da un punto di vista privilegiato. Ovviamente con l’ironia che da sempre la contraddistingue. «Io sono nata in un Luna Park», racconta nello show, «e mentre tutti i bambini pregavano i genitori di portarli alle giostre, io li pregavo per rimanere a casa».

«Vengo da una famiglia di giostrai. Quello che mi ha formata da quando sono nata: le giostre», ha dichiarato a Domenica in. La nonna cavallerizza, lo zio clown, la bisnonna trapezista: sono stati loro a fondare negli Anni 50 il Luneur, il Luna Park di Roma. «Sono una giostraia. Quello che ho assorbito è un’empatia diretta con le persone, ti dà un imprinting di liberà. Tutta la vita si resta giostrai». Il Luna Park è stato chiuso nel 2007, «lasciando sul lastrico più di 100 famiglie, non è stata una cosa bella», ha spiegato l’attrice. «Io un po’ le giostre me le sono portate via e ho metaforizzato il mio lavoro diventando io una giostra per il pubblico. Cerco di divertire». Ancora, il parallelismo tra la vita e le giostre. Secondo Raffaele, «le montagne russe sono una metafora di alcuni momenti della vita dove c’è il terrore di scendere, ma anche l’adrenalina». «Gli specchi deformanti sono la nostra immagine, mostrano come cambiamo. La ruota panoramica è una visione di tutto quando sei lassù». Dunque Samusà – che nella lingua dei giostrai significa «Fai silenzio» – sarà un viaggio dentro il mondo di Virginia, che «nasce da una nostalgia con la volontà di mantenere una sorta di memoria storica di quello che era il Luneur», ha dichiarato a Rai Radio 1. Sul palco, anche alcuni schizzi dipinti da Virginia Raffaele. La regia televisiva è affidata a Riccardo Milani.

Nella sua carriera, sono decine i personaggi che Raffaele ha portato in scena con un tocco di ironia. Da Patty Pravo a Ornella Vanoni, da Fiorella Mannoia a Belén Rodríguez, passando per Marina Abramović, Carla Fracci, Donatella Versace, Sabrina Ferilli, Giorgia Meloni, Beatrice Venezi, Sandra Milo, Bianca Berlinguer, Michela Murgia, Maria Elena Boschi, Francesca Pascale, Barbara Alberti, Giusy Ferreri, e molti altri. Maschere famose che Raffaele ha portato in tutti i programmi televisivi a cui ha preso parte negli anni. A Samusà non ci sarà spazio per le imitazioni: «Ce ne sarà soltanto una», ha detto Raffaele a Radio Rai 1.

Il pubblico ritroverà però i racconti che ha offerto al pubblico di Rai1 con lo show Colpo di luna. Andato in onda a gennaio 2024, era ambientato proprio in una giostra: da lì Virginia Raffaele partiva per trasportare i telespettatori nel suo mondo caleidoscopico.