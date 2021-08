Virtus Ragusa è partner di Piccolo Principe onlus

Ragusa - Anche la Virtus Kleb Ragusa, squadra di basket del capoluogo ibleo, insieme a CRAI Gruppo Radenza e Siculamente, è partner di Piccolo Principe per promuovere e sensibilizzare i temi della disabilità e della riabilitazione nei bambini.

A comunicarlo una nota congiunta della onlus e della Virtus Ragusa.

La presidente Melania Firrito: "Con grande orgoglio e senso di gratitudine, annunciamo la nuova partnership con la Virtus Ragusa, la storia del basket che ha portato il nome della città di Ragusa e della provincia iblea sui parquet delle più importanti competizioni. Virtus trasmette da sempre l’essenza dei valori dello sport già ai giovani grazie ad un vivaio d’eccellenza. Un impegno verso i ragazzi che crea basi solide di educazione, rispetto delle regole, fair play. Ringrazio per questo la dirigenza, con in testa Sabrina Sabbatini ed Alessandro Vicari che hanno scelto di sposare i nostri progetti".

«Abbiamo sposato il progetto - spiega Sabrina Sabbatini presidente della Virtus Kleb Ragusa- perché l’idea di fare squadra è nel nostro dna, e questa è una squadra che crede nei messaggi positivi e nella solidarietà. In un’ottica di inclusione sociale crediamo che ognuno abbia il dovere di contribuire fattivamente alla causa. Il basket e lo sport in generale trasmettono valori positivi e abbinati alla solidarietà possono essere una eccellente cassa di risonanza per sensibilizzare quante più persone possibile. Vogliamo portare in tutti i campi in cui giocheremo il messaggio di Piccolo Principe onlus. Virtus Kleb Ragusa vuole essere un veicolo che alimenta la speranza di una vita migliore».

Virtus ha messo in campo i propri uomini nella campagna pubblicitaria prodotta all’interno del Pala Padua. Le shoppers sono inserite come un oggetto insolito fra le braccia o nelle pose in movimento di gioco dei campioni iblei.

Le shoppers Cu’ tuttu u Cori possono essere acquistate sul sito www.piccoloprincipeonlus.it o presso i punti vendita CRAI in tutta la Sicilia e l’intero ricavato sarà destinato all’associazione.