Vittoria, Aiello sfiora l’elezione al primo turno

Vittoria – Potrebbe profilarsi una vittoria al primo turno per lo storico sindaco di Vittoria Francesco Aiello, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Lo spoglio delle schede è ancora in corso ma, come emerge nella grafica in home page sul nostro sito, dopo le prime schede scrutinate gli altri sfidanti appaiono già molto distanziati.

L’unico a poter insidiare la poltrona di primo cittadino è il candidato di centrodestra, Salvo Sallemi, che attualmente però si aggira attorno al 25% delle preferenze degli elettori. Alle 14 di oggi, quando si sono chiusi i seggi, l'affluenza a Vittoria si è attestata al 54,07%: oltre 10 punti percentuali in meno delle precedenti amministrative.