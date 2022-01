Vittoria, casa degli orrori per cani e gatti: arriva Rizzi VIDEO

Vittoria – “Una casa in condizioni igieniche sanitarie invivibili, abitata da un uomo insieme a 6-8 cani e almeno una decina di gatti che da tempo versano in condizioni disumane, tra immondizia ed escrementi di ogni tipo”. E' la denuncia di alcuni cittadini vittoriesi raccolta dall’animalista Enrico Rizzi: “D’accordo che l’amministrazione s’è insediata da 3 mesi, ma il vicino di casa aveva mandato una pec alla polizia municipale per denunciare la situazione, ed è assurdo che alla fine debba muoversi un privato cittadino come me” ci dice al telefono, mentre si dirige in macchina nella città ragusana per mettere fine allo scempio. Lo vediamo nella diretta Facebook allegata in fondo.

Ad attenderlo a Vittoria, per la liberazione degli animali e del signore che evidentemente vive in condizioni di emarginazione, ci sarebbero già i carabinieri e il commissario straordinario dell’Enpa Ragusa, Margherita Rizza. La neo assessora alla tutela degli animali del Comune, Roberta Guaineri, informata già ieri sera dell’arrivo dell’attivista, ha predisposto anche un servizio di polizia municipale. Rizzi non è nuovo a incursioni nel ragusano: a settembre fece discutere il comizio che tenne a Monterosso Almo, dopo la liberazione di un cane brutalmente bastonato dal padrone.

Notizia in aggiornamento…