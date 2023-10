Vittoria, chirurgia, asportato tumore del retto basso

Vittoria - Reparto di chirurgia all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Per la prima volta all’ASP di Ragusa sono stati eseguiti dal dott. Pietro Conti e dalla sua équipe due interventi di TAMIS (Trans Anal Minimally Invasive Surgery) per il tumore del retto basso. “Questa metodica innovativa - spiega Conti - prevede l’asportazione di neoplasie del retto basso, esclusivamente per via transanale laparoscopica, con un minimo discomfort per il paziente e garantendo una radicalità oncologica. Determinante per il conseguimento del risultato è stato l’impegno del personale della U.O.C. di Chirurgia e la disponibilità dei medici della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Tiralongo, del personale infermieristico del blocco operatorio e del reparto di Chirurgia”.