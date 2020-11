Vittoria. Cordoglio per il morte ex amministratore Titta Rocca

Vittoria - Si è spento domenica, dopo una lunga malattia, Giombattista Rocca, 80 anni, imprenditore edile ed ex consigliere comunale per cinque mandati e poi amministratore comunale nelle giunte guidate dal Partito Comunista Italiano.

Rocca, conosciuto dagli amici come Titta, iniziò la sua militanza politica sotto la guida dell’onorevole Rosario Iacono. Ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e successivamente all’Urbanistica del Comune dal 1981 sino al 1993. Autodidatta, mente arguta, temperamento forte, Titta Rocca è stato una voce critica all’interno del suo stesso partito in merito ad alcune scelte politico-amministrative. Poco incline alle mediazioni, carattere integerrimo, Rocca è stato uno degli amministratori che ha lasciato un’impronta significativa nella macchina amministrativa locale. La Commissione straordinaria che regge le sorti del Comune esprime il proprio cordoglio per la scomparsa.