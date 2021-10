Vittoria, Don Flavio va alle Anime Sante

Vittoria - Don Flavio Maganuco è il nuovo amministratore parrocchiale della parrocchia Anime Sante del Purgatorio di Vittoria. Succede a don Giovanni Medica che va a ricoprire l’ufficio di vicario parrocchiale della parrocchia S. Giovanni Battista in Vittoria. Lo ha disposto il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.

Don Flavio Maganuco, originario di Acate, ordinato sacerdote il 31 ottobre 2011, ha svolto sino a ora l’incarico di vicario parrocchiale di San Giovanni Battista in Vittoria, Santa Maria Goretti in Vittoria, S. Giovanni Battista in Santa Croce Camerina, Maria SS. Annunziata in Comiso e S. Giuseppe Artigiano in Ragusa.

Don Giovanni Medica, originario di Vittoria, è stato ordinato presbitero il 9 gennaio 2000. È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie Anime Sante del Purgatorio e Madonna della Salute in Vittoria, della parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Comiso e della parrocchia S. Giuseppe Artigiano e Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. in Ragusa. Ha svolto il servizio di parroco “in solidum” della parrocchia Resurrezione in Vittoria e di parroco nella parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pedalino, e di assistente religioso dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo in Ragusa.