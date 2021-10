Vittoria, ecco la geografia del nuovo consiglio comunale

Vittoria - 14 consiglieri di maggioranza per Francesco Aiello, 10 alle opposizioni. Il nuovo consiglio comunale ha oggi la sua nuova geografia dopo il voto delle amministrative arrivato al termine di tre anni di commissariamento.

Per la coalizione di centrodestra Salvo Sallemi 3 consiglieri andranno a Fratelli d’Italia, due a Diventerà Bellissima e uno alla Lega. Sallemi è eletto consigliere come candidato sindaco arrivato secondo al ballottaggio.

Eletti: per Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra (con 1.006 voti il più votato tra tutti i candidati alla civica assise), Pippo Scuderi (667 voti) e Valentina Zorzi (584).

Per Diventerà Bellissima Nello Dieli (615) e Ketty Gravina (213).

Per la Lega Biagio Pelligra con 327 voti, che batte Stefano Frasca che di preferenze ne ha avute 311.

Due i candidati della coalizione Di Falco che entrano in aula: Bianca Mascolino (400 voti) per Vittoria Unita e Sara Siggia (310 voti) per la lista civica Di Falco Sindaco.

Con 319 voti va in consiglio comunale Valentina Argentino dei 5 stelle che sostenevano la candidatura di Piero Gurrieri.

I consiglieri di maggioranza. La lista di Aiello porta in consiglio comunale: Maria Concetta Fiore (428), Marco Greco (335), Roberta Sallemi (317), Giacomo Romano (283), Salvatore Artini (272), Fabio Prelati (210), Giuseppe Cannizzo (199), Rosetta Noto (185), Iabichella Giovanna (181).

Tre gli esponenti del Pd che andranno in consiglio: Giuseppe Nicastro (621), Salvatore Avola (290) e Agata Iaquez (200).

Due gli esponenti del partito socialista: Cesare Campailla (332) e Giovanna Biondo (324).