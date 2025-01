Vittoria, furto con spaccata in un negozio di telefonia: bottino di 7000 euro

Vittoria - Un negozio di telefonia di Vittoria, in via Rosario Cancellieri, è stato preso di mira dai ladri che agiscono con la classica "spaccata" delle vetrine. I malviventi hanno portato via telefonini e accessori. Il bottino ammonterebbe a oltre 7000 euro, oltre ai danni causati alla vetrine. Indagini in corso.