Vittoria, la casa dell’accumulatore seriale, tra animali ed escrementi FOTO

Vittoria – Ecco l’abitazione dell’inquilino vittoriese che, secondi quanto denunciato da Enrico Rizzi, sarebbe stato costretto a dormire sulle scale a causa dei locali ormai invasi di rifiuti, urina e feci: proprie e dei numerosi cani e gatti con cui coabitava da tempo, nonostante le ripetute segnalazioni dei vicini di casa agli organi comunali. Alla fine si sono rivolti all’animalista, confidando nella sua visibilità mediatica, e qualcosa oggi s’è mosso. L’assessorato - ci rivela - voleva dare altri 15 giorni di tempo per sgomberare l’appartamento dagli animali, ma l’attivista si è opposto: “Questa situazione deve finire oggi” ha tuonato, chiamando la polizia municipale.

Nelle immagini vediamo l’appartamento e la liberazione degli animali, a cui ha partecipato lo stesso occupante dell'immobile e che ha vissuto momenti di grande concitazione con le autorità cittadine: durante la diretta social di Rizzi, che alleghiamo in coda, si è scatenato un vero putiferio. L'amministrazione ha assicurato che ripulirà l'appartamento e si prenderà cura del concittadino: una persona in difficoltà che ha bisogno di aiuto, ama i cani e li ha raccolti in buona fede dalla strada per non abbandonarli al randagismo. Alla fine l'operazione si è conclusa con un applauso degli abitanti e una stretta di mano tra Rizzi e gli assessori comunali.