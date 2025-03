Vittoria Piombo, la Sp 18 chiusa al traffico per una settimana

Vittoria - Il Libero consorzio di Ragusa comunica la chiusura temporanea della Sp 18 “Vittoria – Piombo” per lavori di bonifica e consolidamento. Il Libero consorzio comunale chiarisce che, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 10 marzo e fino alle ore 19:00 di sabato 15 marzo 2025, sarà interrotta la viabilità sulla SP 18 “Vittoria – Piombo”, per lavori di bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al cimitero di Vittoria, in contrada Cappellaris nei pressi del ponte. Durante questo periodo, il transito veicolare sarà completamente vietato nel tratto indicato.