Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia, a Modica

Modica - L'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti (Finale Ligure, 1980) è stato a Modica nei giorni scorsi per realizzare un servizio televisivo destinato al Tg satirico di Canale 5. Brumotti ha anche incontrato il direttore di Ragusanews, Gabriele Giannone, cui ha spiegato: "Sono in Sicilia per diversi servizi di inchiesta giornalistica di impegno sociale. Accade che alcune mamme di ragazzi tossicodipendenti mi chiamino per chiedermi di arrivare con le nostre telecamere nelle piazze di spaccio. Il loro è un grido disperato".

Come è noto, l'inviato di Striscia La Notizia è campione di bike trial ed è solito rivendicare i parcheggi destinati ai disabili ed occupati impropriamente da chi non ne ha diritto, ma ancor di più partecipa attivamente alla lotta contro la criminalità, denunciando apertamente (attraverso la televisione) lo spaccio di droga. In molte occasioni ha subito aggressioni da parte di organizzazioni criminali. Il suo motto, diventato un tormentone televisivo, è «A bombazza!», per le sue inchieste bomba.