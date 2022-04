Vittorio Sgarbi: si faccia il Cristo Risorto Gioia a Scicli. VIDEO

Scicli - Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è intervenuto stasera per chiedere che si faccia la festa del Cristo Risorto, il Gioia di Scicli. Lo ha fatto in un video che Ragusanews vi propone e in cui Sgarbi ha ricordato la straordinarietà della festa dell'Uomo Vivo di Scicli, chiedendo che a Scicli la Pasqua non sia un giorno di lutto.

"Ho parlato con il Vescovo di Noto, che è Vescovo anche a Scicli, che è un posto di grande importanza, frequentato dal mondo, è una delle città di Sicilia di maggiore riscontro e di attenzione internazionale, anche per le sue tradizioni, oltre che per i suoi pittori, per Piero Guccione, per Franco Sarnari, per Franco Polizzi, per Salvatore Paolino, per Carmelo Candiano. Anche perchè Scicli ha tradizioni come la festa del Cristo Risorto. Ora, il Vescovo, come tutti i vescovi siciliani, ha dato il via libera alle feste e alle processioni. (...) A Modica hanno deciso di fare la festa della Madonna Vasa Vasa,