Viva sotto le macerie la donna dispersa nel crollo della palazzina a Bari

Bari - È stata individuata ancora in vita dai vigili del fuoco, apprende l'Adnkronos, la donna dispersa da mercoledì 5 marzo 2025 dopo il crollo della palazzina a Bari.

I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con Rosalia De Giosa, barese di 74 anni, rimasta sotto le macerie ed ora stanno lavorando per liberarla dai detriti della palazzina.

La palazzina di cinque piani è crollata nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio 2025 in via De Amicis, nel capoluogo pugliese. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e ora si stanno concentrando nel punto dove si è sentito provenire lo squillo del cellulare dell'anziana. Vigili del fuoco e operatori del servizio alpino e speleologico hanno trovato un divano e degli effetti personali della signora. Si ipotizza che la donna stesse per raggiungere una via di fuga e sia stata travolta dal crollo del palazzo.