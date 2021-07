VoglioPizzul telecronista della finale, al posto di Rimedio positivo

Ragusa – Positivi alla meta: sono tre i contagiati al Coronavirus tra giornalisti e tecnici Rai al seguito della Nazionale. Meno male che questi Europei, per la pazzia che stanno scatenando per le strade di tutto il Paese, sono ormai giunti a conclusione: manca solo la finale di domenica sera. Ma a condurla non ci sarà più Alberto Rimedio, risultato positivo al Covid. Appreso del forfait, anziché preoccuparsi delle condizioni del povero telecronista, è scattato l’hashtag #VoglioPizzul tra i trend topic odierni su Twitter.

Tantissimi tifosi chiedono che Rimedio sia sostituito, per la partita Italia-Inghilterra, dall'indimenticata voce di Bruno Pizzul: "Fa piacere che le persone si siano ricordate di me, ma è solo nostalgia - ha dichiarato oggi il giornalista, ormai 83enne e pensionato -. La Rai ha ampie e qualificate possibilità di sostituire Alberto Rimedio, al quale mando un grande e affettuoso abbraccio. Ringrazio però le persone che mi hanno pensato". Sempre un gran signore.