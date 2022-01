Vola Sergio vola. Verso il Mattarella bis

Roma - Matteo Salvini apre all’ipotesi di un bis per Sergio Mattarella. Dopo che —nelle scorse votazioni — i consensi per l’attuale presidente della Repubblica sono andati via via crescendo, il leader della Lega ha oggi esplicitato la sua posizione in questo modo: «Se una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare. E così la squadra resta così: Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice. L’importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego».

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiedeva se fosse prevista una svolta in giornata, ha risposto «Direi di sì».

Nella mattinata di oggi, secondo quanto si apprende, il presidente del consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio di circa mezz’ora questa mattina con il presidente della Repubblica, a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale.

Secondo quanto emerge da fonti interne al partito democratico, «a questo punto Mattarella va fatto nella votazione di oggi pomeriggio, non ha senso aspettare. Si può chiudere su Mattarella già stasera».

Alle 14 intanto Salvini ha convocato i grandi elettori della Lega, prima della seconda votazione del pomeriggio.