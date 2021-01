Volete sapere se avete il Covid? Guardatevi la lingua

È stata ribattezza 'lingua Covid': un’infiammazione alla lingua che provoca ulcere, gonfiore e, a volte, anche delle brutte chiazze biancastre. Può essere a tutti gli effetti un sintomo del Coronavirus, perché il fenomeno è stato osservato in parecchi pazienti. Va detto che l’associazione non è automatica e che le ulcere e la «glossite» possono ovviamente essere provocate anche da altro. È un dato di fatto, però, che numerosi ex positivi abbiano avuto delle reazioni cutanee, dopo aver contratto il virus.

Gli studi vengono dall’estero. Dalle analisi del King’s College di Londra, risulta che il 21% dei pazienti che sta usando l’app Covid Symptom, per segnalare le avvisaglie dell’infezione, ha notato sintomi dermatologici: tra questi anche la glossite, che finora era passata inosservata rispetto a orticaria e arrossamenti di occhi e labbra: altri sintomi infettivi ormai accertati, oltre a quelli “influenzali” come tosse, febbre alta e dolori a muscoli e ossa. Tim Spector, epidemiologo del King’s College, sostiene che «sta assistendo a un aumento del numero delle “lingue Covid” e di strane ulcere alla bocca». In attesa di nuove ricerche, laddove si noti qualcosa di anomalo nella propria bocca il consiglio resta quello di segnalarlo al proprio medico.