Voli, parte la continuità territoriale

Comiso - Trasporto aereo, da venerdì tutti i giorni si volerà da Comiso per Roma e Milano. Venerdì 18 dicembre al via le nuove rotte operate in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso per Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Alitalia, che si è aggiudicata il bando per tre anni, opererà tre voli al giorno, due per Roma ed uno per Milano. 58 euro la tariffa per i residenti in Sicilia per volare a Roma e 71 euro per andare a Milano, tasse incluse.