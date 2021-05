Voli privati: tratte più gettonate per i viaggi d'affari Italia ed Estero

Con l’aumento dell’attività economica e le riaperture nel post-covid riprendono anche i viaggi di lavoro, nonostante una maggiore attenzione da parte delle aziende nei confronti del business travel.

In particolare, molte imprese per determinare le scelte delle soluzioni per le trasferte aziendali, stanno guardando soprattutto all’efficienza, alla flessibilità e alla sicurezza garantite.

Queste caratteristiche stanno portando molte aziende a preferire il noleggio di jet privati, un’alternativa sempre più apprezzata negli ultimi anni rispetto ai servizi business delle compagnie aeree di linea.

Affittare un aeromobile privato consente di usufruire di un servizio personalizzato, viaggiando in modo confortevole e veloce in tutto il mondo e riducendo al minimo i contatti sociali per la massima sicurezza dal punto di vista sanitario.

Quali sono le tratte più richieste per i viaggi di lavoro in Italia ed Europa

Una delle tratte più gettonate per i viaggi d’affari in Italia si conferma la Milano-Roma, che del resto coinvolge due delle città più importanti per il paese dal punto di vista economico, sedi di un gran numero di imprese, molte delle quali di respiro internazionale.

Al giorno d’oggi, per usufruire di un volo privato Milano Roma è possibile sfruttare le risorse della rete e prenotare un aeromobile di tipo light jet direttamente online, rivolgendosi operatori specializzati come Fast Private Jet.

Un’altra destinazione molto richiesta per le trasferte aziendali in Italia è Napoli, soprattutto da parte delle imprese del Nord Italia, una delle location più apprezzate e prestigiose per i viaggi di lavoro al Sud.

Lo stesso vale per i collegamenti tra la penisola e le isole, con molte prenotazioni che interessano gli spostamenti dalle principali città italiane verso Cagliari e Palermo, tratte in cui il jet privato rappresenta l’opzione più rapida, sicura e produttiva per gestire gli impegni professionali.

In Europa le imprese si muovono spesso verso i Paesi dell’Est e dell’Ovest, zone del continente in cui le aziende italiane hanno forti interessi e stretti rapporti con gli operatori di mercato locali, soprattutto nel settore manifatturiero e industriale.

Tra le mete più frequentate per le trasferte aziendali ci sono Bucarest, Budapest, Sofia e Varsavia, con una forte richiesta anche per i piccoli aeroporti locali situati nelle vicinanze delle zone industriali.

Ovviamente, rimane sempre alta la domanda di viaggi d’affari verso le sedi delle Istituzioni europee e internazionali, con molte prenotazioni di voli privati per le tratte che collegano l’Italia con Bruxelles, Ginevra e Strasburgo.

Anche in questo caso, noleggiare un jet privato consente di raggiungere velocemente la destinazione, con la possibilità di ritornare in giornata oppure di inserire più appuntamenti nella stessa trasferta, ottimizzando i tempi per aumentare la produttività del viaggio di lavoro.

Le destinazioni più gettonate per i viaggi d’affari fuori dall’Europa

Con i jet più grandi e potenti, come gli Heavy Jet e gli Ultra Long Jet, è possibile noleggiare un aeromobile ad uso privato anche per le trasferte aziendali che richiedono un volo intercontinentale.

Tra le destinazioni più importanti ci sono le città principali degli Stati Uniti, come New York e Los Angeles, con prospettive di crescita per le aziende italiane dopo l’annuncio del nuovo piano Biden per il rinnovamento delle infrastrutture. Molte imprese del nostro Paese potrebbero infatti entrare nelle commesse pubbliche in arrivo partecipando all’ammodernamento degli USA.

Una delle mete principali a Ovest rimane Dubai, una località spesso associata anche ai viaggi di piacere, ma in cui le numerose opportunità attirano molte aziende e imprenditori italiani, alla ricerca di nuovi sbocchi per il proprio business o di possibilità d’investimento.

Le imprese del nostro Paese intrattengono anche ottimi rapporti con la Russia, infatti tra i voli più richiesti per i viaggi d’affari ci sono quelli verso Mosca e i principali distretti industriali del Paese.

La presenza delle imprese italiane è in crescita anche in Cina, considerata al giorno d’oggi il principale mercato extra UE sia per le importazioni sia per le esportazioni di prodotti Made in Italy.

In questo caso, le prenotazioni per i viaggi di lavoro sono rivolte ai grandi centri produttivi del Dragone e alle città più importanti del Paese asiatico, come Pechino, Shanghai e Guangzhou, oltre naturalmente a Hong Kong, con la possibilità di usufruire di un’ampia scelta anche di aeroporti secondari affittando un jet privato per la trasferta aziendale in Cina.