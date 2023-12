Volo Comiso-Parigi a partire dall’estate grazie a Transavia

Comiso - Un volo diretto da Comiso a Parigi a soli 45 euro. E’ l'opportunità offerta da Transavia, compagnia aerea low cost francese, che renderà operative le nuove tratte aeree entro l’estate 2024 dal Pio La Torre di Comiso all’aeroporto Orly di Parigi e viceversa a prezzi nettamente concorrenziali a bordo di Boeing 737/800.

I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale di Transavia.

Dal 24 giugno 2024 easyJet collegherà per la prima volta la città di Napoli con l’aeroporto Pio La Torre di Comiso, accompagnando i passeggeri in arrivo dal capoluogo campano alla scoperta delle bellezze di quest’area della Sicilia e offrendo ai passeggeri siciliani una migliore connettività con il resto del Paese. La nuova rotta sarà operata con 2 voli settimanali, il lunedì e il giovedì. Il nuovo collegamento va ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili da Napoli con easyJet, che si conferma la compagnia preferita dai napoletani per partire alla scoperta delle più belle mete in Europa e non solo. I voli tra Napoli e Comiso sono già in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali Gds.