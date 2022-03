Vulcani di ghiaccio su Plutone suggeriscono un oceano sotterraneo

La navicella spaziale ha eseguito un sorvolo del pianeta nano e delle sue lune nel luglio 2015, e le iimmagini raccolte in quel momento stanno ancora riscrivendo quasi tutto ciò che gli scienziati capiscono su Plutone.

Plutone è stato retrocesso allo stato di pianeta nano nel 2006, quando l’Unione Astronomica Internazionale ha creato una nuova definizione per i pianeti e Plutone non si adattava ai criteri.

Plutone si trova ai margini del nostro sistema solare nella fascia di Kuiper ed è il più grande dei tanti oggetti congelati che orbitano lontano dal sole. È un mondo ghiacciato, con una temperatura media di – 232 gradi Celsius, ospita montagne, valli, ghiacciai, pianure e crateri. Se dovessi stare in superficie, vedresti cieli azzurri con neve rossa.

Una nuova analisi fotografica ha mostrato una regione accidentata su Plutone che non assomiglia a nessun’altra parte del piccolo mondo o al resto del nostro vicinato cosmico.

“Abbiamo trovato un campo di vulcani ghiacciati molto grandi che non assomigliano a nessun altro che abbiamo visto nel sistema solare“, ha detto l’autore dello studio Kelsi Singer, ricercatore senior presso il Southwest Research Institute di Boulder, in Colorado.

La regione vulcanica di Plutone è diversa da qualsiasi altra area del pianeta nano. Uno studio che dettaglia i risultati è stato pubblicato martedì sulla rivista Nature Communications.

La regione si trova a sud-ovest della calotta glaciale dello Sputnik Planitia, che copre un antico bacino di impatto che si estende per 1.000 chilometri di diametro. In gran parte fatto di ghiaccio d’acqua irregolare, è pieno di cupole vulcaniche. Due dei più grandi sono conosciuti come Wright Mons e Piccard Mons.

Wright Mons è alto da da 4 a 5 chilometri e si estende per 150 chilometri, mentre Piccard Mons raggiunge circa 7 chilometri di altezza ed è largo 225 chilometri.

Wright Mons è considerato simile in volume al vulcano Mauna Loa alle Hawaii, che è uno dei più grandi vulcani della Terra. Alcune delle cupole osservate nelle immagini si uniscono per formare montagne ancora più grandi, ha detto Singer.

Ma cosa può averle create? Vulcani di ghiaccio.

Vulcani di ghiaccio sono stati osservati anche altrove nel nostro sistema solare. Spostano il materiale dal sottosuolo fino alla superficie e creano nuovo terreno. In questo caso, è l’acqua a diventare rapidamente ghiaccio una volta raggiunta la temperatura gelida della superficie di Plutone.

“L’aspetto di queste caratteristiche è molto diverso da qualsiasi vulcano del sistema solare, sia esemplari ghiacciati che vulcani rocciosi“, ha detto Singer. “Si sono formati come montagne, ma non c’è caldera in cima e hanno grandi protuberanze ovunque“.

Sebbene Plutone abbia un nucleo roccioso, gli scienziati credono da tempo che il pianeta non abbia molto riscaldamento interno, necessario per stimolare il vulcanismo. Per creare la regione studiata da Singer e dal suo team, ci sarebbero stati diversi siti di eruzione.

Il team di ricerca ha anche notato che l’area non ha crateri da impatto, che possono essere visti sulla superficie di Plutone, il che suggerisce che i vulcani di ghiaccio sono stati attivi in un’epoca relativamente recente e che l’interno di Plutone ha più calore residuo del previsto.

“Questo significa che Plutone ha più calore interno di quanto pensassimo e la conseguenza è che è chiaro che non comprendiamo appieno come funzionano i corpi planetari“, ha detto.

I vulcani di ghiaccio si sono probabilmente formati “in più episodi” ed erano probabilmente attivi da 100 milioni a 200 milioni di anni fa, praticamente ieri dal punto di vista geologico, ha aggiunto Singer.

Se dovessi assistere all’eruzione di un vulcano di ghiaccio su Plutone, potrebbe sembrare leggermente diverso da come ti aspetti.

“Il materiale ghiacciato era probabilmente più una miscela fangosa di ghiaccio e acqua o di densità simile a un dentifricio mentre scorreva da uno sfiato vulcanico sulla superficie di Plutone“, ha detto Singer. “Fa così freddo sulla superficie di Plutone che l’acqua liquida non può rimanere lì a lungo. In alcuni casi, il flusso di materiale ha formato le enormi cupole che vediamo, così come il terreno accidentato che si trova ovunque in questa regione“.

Quando New Horizons ha sorvolato questa regione, il team non ha assistito ad attività del vulcano di ghiaccio, ma è stato in grado di vedere l’area solo per circa un giorno. È possibile che i vulcani di ghiaccio siano ancora attivi.

“Potrebbero essere come vulcani sulla Terra che rimangono dormienti per un po’ di tempo e poi si svegliano“, ha detto.

Plutone una volta aveva un oceano sotterraneo e la scoperta di questi vulcani di ghiaccio potrebbe suggerire che questo oceano sia ancora presente in profondità e che possa esserci acqua liquida vicino alla superficie. Combinati con l’idea che Plutone abbia un interno più caldo di quanto si credesse in precedenza, i risultati sollevano domande intriganti sulla potenziale abitabilità del pianeta nano.

“Cercare di sopravvivere su Plutone sarebbe comunque una grande sfida per qualsiasi organismo“, ha detto Singer. “Servirebbe una fonte di nutrienti, e se il vulcanismo è episodico e quindi la disponibilità di calore e acqua è variabile, le condizioni sarebbero molto difficili“.

Indagare sull’intrigante sottosuolo di Plutone richiederebbe l’invio di un orbiter su quel mondo lontano.

“Se in futuro inviassimo una missione, potremmo usare il radar a penetrazione di ghiaccio per scrutare direttamente in Plutone e forse anche vedere che aspetto hanno i tubi vulcanici“, ha concluso Singer.