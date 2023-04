Vulcano, fibra ottica può contribuire a monitorare attività

CATANIA, 12 APR I cavi di telecomunicazione in fibra ottica, in associazione con algoritmi innovativi di intelligenza artificiale, possono contribuire alla comprensione e il monitoraggio dei sistemi idrotermali in aree vulcaniche.

Lo ha dimostrato analizzando le registrazioni in bassa frequenza delle deformazioni dinamiche acquisite mediante la tecnologia Dat (Distributed Acoustic Sensing) sull'isola di Vulcano un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del GeoForschungsZentrum di Potsdam, in Germania, e dell'Università di Catania. Lo rende noto l'Ingv.

I risultati sono contenuti in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

Interrogando tramite un dispositivo Das un cavo per le telecomunicazioni in fibra ottica onshore e offshore che collega l'isola di Vulcano alla Sicilia, il team è riuscito a rilevare automaticamente gli eventi sismovulcanici. Durante l'acquisizione, durata 1 mese, i ricercatori hanno rilevato 1.488 eventi con una grande varietà di forme d'onda composte da due bande di frequenza principali (da 0,1 a 0,2 Hz e da 3 a 5 Hz) con varie ampiezze relative.

La valutazione del rischio vulcanico richiede informazioni geofisiche, geochimiche e geologiche che vengono acquisite attraverso strumentazione scientifica installata sui fianchi e sulla sommità dei vulcani. In particolare, la natura dei segnali sismici a lunghissimo periodo (VLP) e a lungo periodo (LP) nei vulcani è da diversi decenni oggetto di dbattito scientifico.

La comprensione dei meccanismi di origine dei segnali LP e VLP è, quindi, una componente fondamentale per valutare lo stato di attività vulcanica e contribuire, così, alla definizione del corretto livello di allerta. (ANSA).