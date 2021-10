Vulcano ribolle, fumarole in time lapse VIDEO

Eolie – Vulcano sbuffa: è in corso un aumento delle attività delle fumarole sulla superficie esterna del cratere: niente di allarmante per i “vulcanari”, solo un gran puzzo di zolfo. Tuttavia da qualche giorno un’ordinanza del sindaco di Lipari vieta l’accesso alle sommità ai turisti non accompagnati da guide autorizzate.

Indicazione disattesa da tutti gli abitanti e i visitatori, denunciano le cronache locali. Anche Stromboli, in questo periodo, sta ruggendo. L’ultima eruzione di Vulcano risale a 133 anni fa.