Webuild Spa si aggiudica il primo lotto della Ragusa-Catania

Ragusa - E' stato pubblicato sul sito dell’ANAS l'esito delle operazioni di apertura delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice relative alla costruzione della superstrada Ragusa-Catania.

Ad aggiudicarsi i lavori la Webuild SpA, la più grande impresa italiana, la dodicesima in Europa, con un fatturato di oltre 6 miliardi di Euro, 35.000 dipendenti e cantieri in tutto il mondo. Webuild, ex Salini-Impregilo, è l’impresa che a tempi da record ha messo su il ponte di Genova!). A darne notizia l'Ance di Ragusa.

Il valore posto a base di gara del Lotto 1 era di € 219.169.197,86 e Webuild ha offerto € 200.002.891,08, ovvero un ribasso del 5,14%. Si prevede una durata di circa 1.095 giorni (3 anni) dalla data di consegna dei lavori. Aggiudicati anche il Lotto 2 (importo a base d’asta € 277.860.064 – ribasso 9,565%) all’Impresa I.C.M. S.p.A., il Lotto 3 (importo a base d’asta € 235.005.552 – ribasso 5,345%) al raggruppamento temporaneo Rizzani de Eccher - Manelli impresa Srl e il Lotto 4 (importo a base d’asta € 369.350.720 – ribasso 3,539%) al raggruppamento temporaneo Cosedil S.p.A. – D’Agostino Costruzioni Generali Srl - Fincantieri Infrastructure S.p.A.