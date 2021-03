Weekend blindati e coprifuoco anticipato: Draghi rivede anche l'area gialla

Ragusa - A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm il governo ne sta già studiando un altro, rincorrendo esattamente come il precedente le onde dei contagi. In Sicilia non c’è allarme, ancora. Ma nel resto d’Italia sì, e alto. L’indice di positività medio nazionale è balzato al 7,5%, contro il 2,6 dell’Isola. I dati di lunedì hanno confermato la forte discrepanza territoriale in Italia nel numero di nuovi casi. Già adesso i territori più infettati sono in semi lockdown, ma non sembra bastare secondo i calcoli degli scienziati sulla progressività con cui il virus si sta muovendo. Governo e Cts, tornati a riunirsi oggi dopo il summit di ieri, stanno valutando un rafforzamento generale delle disposizioni anti Covid, in particolare nell’area gialla, per evitare - come temono - che torni rapidamente in rosso o arancione, fasce in cui è già consentito ben poco.

Zona rossa ovunque nei fine settimana, per impedire le movide, e coprifuoco anticipato di 2 o 3 ore: sono le due principali ipotesi al vaglio, su scala nazionale, che restringerebbero di molto le manovre dei governatori. Questi infatti non possono aprire il rubinetto più di quanto concesso dall’esecutivo, ma solo avvitarlo ulteriormente. Una responsabilità che starebbe per prendersi direttamente Roma, vista anche l’esigenza di uniformare i ben 5 colori e troppe le micro red zone in cui è divisa la penisola: un frazionamento di restrizioni obiettivamente eccessivo e dimostratosi poco funzionale. Altrimenti, anziché le regole, potrebbero essere rivisti direttamente i parametri, abbassando a 200 casi su 100mila persone la soglia di rischio rosso, che ha già chiuso migliaia di scuole in tutto il Paese. Proprio dal fronte istruzione potrebbe arrivare un’ulteriore misura nazionale valida senza eccezioni: la serrata totale di tutte le scuole sino a fine anno scolastico. La nuova stretta potrebbe entrare in vigore già da venerdì prossimo: decisivi, al solito, i bollettini dei contagi di questi giorni.