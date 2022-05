Weekend di maltempo e allerta gialla in Sicilia

I primi segnali di maltempo in Sicilia sono arrivati già ieri, venerdì 6 maggio. Oggi, la perturbazione arrivata sull'Italia dovrebbe avere ulteriori effetti con piogge e temporali nelle regioni meridionali.

Non a caso, la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali che riguarda l'intera giornata. Previste precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento in molte zone del sud e anche in Sicilia.

Temperature in ulteriore diminuzione ovunque, come sottolineano gli esperti di 3B Meteo. Venti moderati, mosso il mar Tirreno, molto mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Per l'allerta meteo è stata rinviata al 15 maggio maggio la CorriCatania, la corsa-camminata di solidarietà inizialmente programmata per domani, domenica 8 maggio, con partenza da piazza Università. "Corri Catania è una grande festa aperta a tutti - si legge in una nota degli organizzatori dell'Asd Corri Catania - e non vogliamo che il brutto tempo la possa rovinare. Per questo, d'accordo con l'amministrazione comunale, abbiamo individuato domenica 15 maggio come la giornata nella quale riprogrammare la corsa-camminata che si svolgerà lungo il percorso già individuato lungo le strade del centro cittadino".

A Siracusa, invece, òa Deputazione della Cappella di Santa Lucia, a causa delle previsioni meteo e in accordo con l’arcivescovo Francesco Lomanto, ha deciso di rinviare l’uscita del simulacro e delle reliquie di Santa Lucia e la processione fino alla Cattedrale, a sabato 14 maggio.