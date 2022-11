Weekend di maltempo in Sicilia: allerta arancione

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani su tutta la Sicilia, dove è prevista, allerta arancione. In particolare - si legge nel bollettino, «dalle prime ore di domani, per 24-36 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte». A causare il maltempo sarà un’area di bassa pressione che insiste sul Mar Tirreno e che coinvolgerà gran parte delle regioni centro-meridionali. A Catania l'Amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, di evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

Per ogni segnalazione, oltre al numero di emergenza 112, si può chiamare il numero 095/484000, che corrisponde al Centro segnalazione emergenze della Protezione civile comunale, attivo h.24.