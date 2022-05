Weekend senza l’ombra di una nuvola, termometro verso i 30°C

Ragusa - Un ulteriore rinforzo la fase meteorologica caratterizzata dall'alta pressione prolunga il bel tempo con sole splendente sulla provincia di Ragusa, e nel resto della Sicilia, per tutto il weekend e oltre. Sui litorali iblei le temperature minime scenderanno sotto i 20°C solo a notte fonda, mentre di giorno le massime si aggireranno sui 26°C.

Più ampia l'escursione termica nell'entroterra: dai 14°C circa di minima notturna fino a quasi 30°C di massima diurna, che saranno raggiunti domenica 22 maggio; ma la soglia dei 30°C si avvia ad essere superata anche sulla costa, a partire da lunedì prossimo. In questo fine settimana le giornate cominceranno sempre con vento debole al mattino, in rinforzo dal pomeriggio fino a soffiare teso; poco mosso il mare nel Canale. Per ogni aggiornamento vi rinviamo al servizio meteo dell'Aeronautica militare.