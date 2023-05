Whatsapp, arriva la possibilità di modificare i messaggi inviati

Whatsapp darà ai suoi utenti la possibilità di modificare i messaggi inviati. Secondo quanto riportato dagli esperti di Wabetainfo, un sito dedicato alla piattaforma, è stato reso disponibile un aggiornamento per Whatsapp Beta (versione 2.23.10.13) che permette di accedere a questa desideratissima funzione. La funzione è attualmente disponibile soltanto per Whatsapp Beta, ossia il programma di testing che viene utilizzato per testare le funzioni che poi vengono implementate. Questo fa quindi pensare che finalmente la nuova funzione «edit» possa vedere la luce.

Come modificare i messaggi su Whatsapp

Secondo quanto riportato da Wabetainfo, non è previsto un numero massimo di modifiche per un singolo messaggio inviato. È tuttavia necessario che le modifiche avvengano entro 15 minuti dall’invio. Per modificare il messaggio sarà necessario tenerci premuto sopra e successivamente premere sui tre puntini in alto a destra (dove c’è la funzione «info»). A questo punto dovrebbe apparire anche la funzione «edit», che permetterà di modificare i messaggi inviati. Una volta modificati, questi presenteranno la dicitura «modificato», così da far capire all’utente con cui si sta chattando che uno dei messaggi è stato alterato. Non sarà inoltre possibile modificare messaggi da dispositivi diversi rispetto a quello da cui si è usato per l’invio.

Sembra che finalmente, dopo tanto tempo che se ne parla, Whatsapp sia pronta ad adeguarsi alle altre piattaforme di messaggistica. Il principale competitor di Whatsapp - Telegram - offre già da tempo la possibilità di modificare i messaggi inviati. Questa scelta potrebbe derivare dalla volontà della piattaforma di proprietà di Meta di rimanere competitiva.

Quando arriverà la funzione per modificare i messaggi su Whatsapp

Attualmente non è possibile sapere con certezza quando Whatsapp implementerà la funzione per modificare i messaggi inviati.

Non tutte le funzioni che vengono testate sulla versione Beta vengono poi effettivamente implementate nell’app ufficiale. È tuttavia molto tempo che gli utenti - sia Android che iOS - chiedono a gran voce questo aggiornamento.

È perciò molto probabile che nelle prossime settimane Whatsapp ascolti i propri utenti e renda presto disponibile questa novità, specialmente perché gli essi, stufi di aspettare, potrebbero scegliere di utilizzare Telegram al posto di Whatsapp per poter accedere alla funzione di modifica dei messaggi inviati. E sicuramente la piattaforma di proprietà di Meta non vuole che ciò accada.