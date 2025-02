Whatsapp down, l'app non funziona: il messaggio "connessione in corso"

Whatsapp down, l'app non funziona in tutto il mondo. Su migliaia di smartphone è apparso il messaggio «connessione in corso» con l'app di messaggistica che non si collegava a internet e non permetteva di comunicare con i propri contatti. Tantissime le segnalazioni su Downdetector (oltre 60mila in poch minuti), il portale che permette di registrare quali app/servizi online non funzionano. Molti utenti hanno fatto sapere che l'app è tornata a funzionare dopo pochi minuti, altri invece sono rimasti "bloccati" a lungo.

In pochi minuti l'hashtag #WhatsAppDown è diventato virale su X, che da sempre è il social media sul quale tutti si riversano quando le app di Meta hanno problemi. I tweet sono anche in inglese e non solo in italiano, segnale che non si tratta di un problema solo italiano.