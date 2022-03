Esiste su WhatsApp da un po’ di tempo, per l’immensa gioia degli impulsivi e degli insicuri, la possibilità di leggere i messaggi cancellati, immagini e note vocali già inviati/e se il destinatario non li ha ancora letti, viste o ascoltate.

Quante volte vi è capitato di sentire la notifica di un messaggio, raggiungere il cellulare, aprirlo, aprire WhatsApp e osservare con terribile sorpresa che il messaggio è stato cancellato (!). Il più delle volte chi cancella un messaggio lo fa perché ha sbagliato a scrivere, ha semplicemente sbagliato chat o ci ha ripensato. Ecco il trucco per leggere i messaggi eliminati

Questo atteggiamento però crea una curiosità inimmaginabile per chi subisce questa pratica. Be' se proprio non riesci a resistere e a controllarti sappi che esiste un modo molto semplice per leggere un messaggio che è stato cancellato. Sì hai letto bene, e non dovrai tornare indietro nel tempo.

WhatsApp, anche i messaggi cestinati possono essere recuperati dal destinatario.

Gli utenti stanno iniziano a tremare, soprattutto coloro che hanno gridato dalla gioia quando hanno costato che sì, effettivamente, era vero che si potessero cancellare con una certa disinvoltura messaggi e vari contenuti multimediali inviati ad altre persone su WhastApp, senza che costoro potessero leggerli o vederli, ovviamente solo se prima non erano riusciti a farlo.

Tuttavia, c’è anche da dire, che quando si cancellava qualcosa, al destinatario compariva un messaggio del genere” Questo messaggio è stato cancellato” e che pertanto poi potesse anche insospettirsi di questa nostra scelta. Ma ora pare che i messaggi cancellati possano essere recuperati e pertanto letti anche dal destinatario. Come? Scopriamolo insieme

WhatsApp: il trucco per leggere i messaggi eliminati, ecco le app per Android che ci permettono di leggere i messaggi eliminati

Esistono varie applicazioni che permetterebbero di farlo.

1 La prima che vi segnaliamo è WhatsRemoved, disponibile per Android, che chiede l’autorizzazione per leggere e salvare le notifiche WhatsApp sullo smartphone e registra ogni singolo messaggio ricevuto. L’utente poi può scegliere liberamente di conservare tutti i messaggi, compresi file multimediali come foto, audio e video, oppure soltanto i messaggi di testo o anche solo i messaggi cancellati. WhatsRemoved però, è bene sottolinearlo a chiare lettere, non funziona assolutamente se le conversazioni sono silenziose (senza connessione internet), se c’è attivato il risparmio della batteria e se il mittente cancella immediatamente il messaggio inviato.

2 La seconda app che vi segnaliamo è NotificationHistory e anch’essa è disponibile solo ed esclusivamente per Android. Ha il grande, grandissimo pregio di non avere limitazioni, funzionando sempre e in ogni modalità dei cellulari coinvolti. In pratica questa applicazione crea un collegamento al centro di notifica del sistema in cui basterà cercare la voce “WhatsApp” e a tal punto, come per magia, il messaggio cancellato sarà rivelato nella riga «android.text»

3 La terza applicazione che vi consigliamo caldamente, sempre e solo per Android, è Nova Launcher che è davvero molto ma molto utile per accedere direttamente alla cronologia delle notifiche. Come si fa? Beh, basta andare su Attività, poi Impostazioni e selezionare “Log delle notifiche” per creare il collegamento nella schermata iniziale. In questo modo si potrà inserire la cronologia delle notifiche e cercare quindi i tanto agognati messaggi WhatsApp eliminati da un utente. Ma attenzione: sarà possibile farlo solo per quelli che sono già stati visti o quelli che sono stati scartati per sbaglio. E come non bastasse, si possono visualizzare soltanto i primi cento caratteri del messaggio eliminato, quindi se si tratta di un messaggio molto lungo non potrà essere letto interamente.

WhatsApp: il trucco per leggere i messaggi eliminati, ecco come farlo se si possiede un iphone

Se si possiede un iphone esistono altre applicazioni che ci possono aiutare in tale direzione. Un esempio?

Dr Fone che è un software di data recovery che ovvia a questo problema. Come funziona? Bisogna installare il programma, collegare il device al PC e dare le autorizzazioni richieste.

Si aprirà una finestra in cui selezionare “Messaggi e allegati di WhatsApp” per avviare la scansione dei file da recuperare (nel caso di messaggi, foto, video o dei tanto odiati messaggi vocali) e fare click su “Ripristina” e poi su “Ripristina dispositivo” per vedere riapparire magicamente i messaggi cancellati sul vostro cellulare.