Whatsapp, Instagram e Facebook out per 7 ore: non era mai successo prima

Roma - È stata la peggiore interruzione del servizio dal 2008. Un blackout di quasi 7 ore in Europa e negli Stati Uniti dei tre social dell’impero di Mark Zuckerberg, Facebook e le sue app Instagram e WhatsApp, che hanno lentamente ripreso a funzionare dopo le mezzonotte (ora italiana). Il down in Italia è iniziato poco dopo le 17, quando Facebook e le altre app di proprietà della piattaforma social - Instagram, WhatsApp e Oculus - risultavano inaccessibili.

Il problema sarebbe stato legato a un errore avvenuto durante un cambiamento di configurazione interno all’azienda di Menlo Park: “Questo errore comporta che tutta Internet non sa più dove trovare Facebook - spiega l'esperto Paolo Attivissimo - perché qualcuno di Facebook ha cancellato la mappa che dice dove si trova Facebook e che strada fare per raggiungerlo”. Facebook ha inviato a Santa Clara una squadra per resettare manualmente i server. Ma l’errore ha colpito anche gli stessi dipendenti dell’azienda: sembra infatti che non funzionassero nemmeno i servizi interni come le mail, perché tutti sul dominio Facebook.com che risultava irraggiungibile. Stesso problema per i badge dei dipendenti, perché anche le serrature degli uffici sarebbero legate all’accesso ai server di Facebook.

L’account ufficiale di Facebook nel tardo pomeriggio aveva informato i suoi utenti del blocco delle piattaforme attraverso il social rivale, Twitter. "Siamo a conoscenza del fatto che al momento alcune persone stanno riscontrando problemi con le nostre app e i nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza", aveva scritto Facebook. In un altro tweet Mike Schroepfer, Chief Technology Officer del colosso Usa, aveva precisato che "stiamo avendo problemi di Rete e le nostre squadre stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare i servizi il prima possibile".

Nel frattempo il titolo di Facebook chiude la giornata di contrattazioni a Wall Street perdendo il 4,9%, in seguito al blackout del social media. Nelle contrattazioni after hours il titolo di Mark Zuckerberg recupera leggermente, guadagnando lo 0,17%. Il guasto si è manifestato proprio nel giorno in cui Frances Haugen, ex ingegnera informatica di Facebook, ha detto all'emittente Cbs che "Facebook incoraggia l'hate speech per il profitto".