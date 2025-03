WhatsApp smette di funzionare su iPhone e Android dal 5 maggio 2025: quali sono gli smartphone

WhatsApp, attenzione agli aggiornamenti in arrivo dal 5 maggio 2025 per la diffusissima app di messaggistica. Su alcuni modelli di smartphone molto popolari non potrà più essere utilizzata. Non si tratta di aggiornamenti o nuove funzionalità ma di una vera e propria chiusura, almeno per chi utilizza WhatsApp su determinati tipi di smartphone.

L'obsolescenza dei dispositivi in questione, che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza, li rende vulnerabili a potenziali minacce informatiche e incompatibili con le più recenti tecnologie integrate in WhatsApp, come la crittografia e il supporto, ancora assente in Unione Europea, dell'assistente di intelligenza artificiale Meta AI. Dal punto di vista del software, di recente WhatsApp ha introdotto alcune opzioni dedicate alle festività natalizie, come emoticon e reazioni con coriandoli e stelle filanti, aggiunte al tradizionale catalogo di emoticon del servizio.

I modelli in questione questa volta non sono solo android, ma sono alcuni iPhone. Dal 5 maggio WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni modelli di iPhone. Alcuni modelli di iPhone decisamente datati, come, appunto, iPhone 5s e iPhone 6, lanciati tra il 2013 e il 2014, non possono essere aggiornati a questa versione del sistema operativo mobile di Apple. Come risolvere il problema?

Chi ha uno dei modelli di iPhone citati riceverà presto un messaggio da WhatsApp che lo avviserà dell’aggiornamento necessario. Se il telefono supporta iOS 15.1, sarà sufficiente scaricare l’ultima versione del software e continuare a utilizzare l’applicazione senza problemi. Basterà andare su “Impostazioni” e andare nella sezione “Generali” poi “Aggiornamento software”. Da lì sarà possibile scaricare e installare l’ultimo update disponibile.

Si tratta di telefonini con sistemi operativi non più aggiornabili e quindi inclini a problemi e bug non risolvibili. Ma non solo Android: da maggio 2025, WhatsApp non supporterà più le versioni di iOs precedenti alla 15.1, ossia i modelli di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Gli smartphone Android interessati sono stati rilasciati tra il 2012 e il 2013, con la lista che comprende: Samsung (Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini) Motorola (Moto G, Droid Razr Hd, Moto E) Htc (One X, One X+, Desire 500, Desire 601) Lg (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90) Sony (Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V) Tutti girano con Android 5 o versioni precedenti mentre a ottobre Google ha rilasciato Android 15.

Chi ha un iPhone 5s, 6 o 6 Plus e vuole continuare a usare WhatsApp, non ha alternative che cambiare dispositivo visto che dal 5 maggio l’app in questi casi smetterà di funzionare. Con un nuovo smartphone, insomma, di ricomincia a chattare senza problemi.