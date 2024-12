WhatsApp smetterà di funzionare su diversi modelli da gennaio 2025

Il 2025 inizierà, per alcuni utenti WhatsApp, con alcune sorprese negative. Per alcuni modelli, infatti, l’app di messaggistica più famosa al mondo smetterà di funzionare. Si tratta di modelli vecchi, sui quali Meta ha deciso di non investire e quindi non adeguare le sue applicazioni. Gli smartphone non supportati sono stati immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013, tra i marchi coivolti c’è HTC, Motorola, LG, Samsung e Sony.

Questi smartphone hanno una caratteristica in comune: non sono aggiornabili ad Android 5.0, per questo a partire dal 1 gennaio non sarà possibile usare WhatsApp. L’app di messaggistica, infatti, è in fase di aggiornamento per integrare le nuove funzionalità IA e sia l’hardware, sia il sistema operativo di questi modelli sono troppo vecchi. Saranno coinvolti anche alcuni iPhone, WhatsApp però smetterà di funzionare sui modelli più vecchi di Apple a maggio 2025.

Gli smartphone che non saranno supportati da WhatsApp

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Gli iPhone che smetteranno di funzionare nel 2025

Meta ha annunciato che l’app di messaggistica smetterà di funzionare su alcuni modelli di iPhone più vecchi, tra questi, iPhone 5s e iPhone 6 dal 5 maggio 2025.