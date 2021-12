WhatsApp, una novità: in arrivo le reactions ai messaggi

WhatsApp come iMessage, in arrivo le reazioni ai messaggi. A partire dai prossimi aggiornamenti, gli utenti di WhatsApp avranno a disposizione un altro modo per interagire con i loro contatti, più rapido e per certi versi più semplice rispetto al classico messaggio di testo. Le reazioni comprenderanno 6 emoji a cui sarà possibile accedere tenendo premuto a lungo sul messaggio a cui rispondere. Molto probabilmente, il pacchetto includerà le emoji più comuni, come “pollice in su” e “cuore”, ma non è detto che in futuro le opzioni non aumentino.

Per ora, comunque, l’informatore sostiene che le emoji disponibili saranno limitate, e coloro che speravano in un’ampia varietà di adesivi potrebbero rimanere delusi.

Gli utenti, inoltre, potranno reagire a un messaggio soltanto una volta e – sulle chat di gruppo – la reazione non sarà anonima. Nello screenshot condiviso da WABetaInfo vediamo che il destinatario sarà in grado di visualizzare tutte le reazioni ricevute con accanto i nomi dei mittenti e anche filtrarle in base a un’emoji specifica.