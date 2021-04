Willem Dafoe nel video della nuova canzone di Giovanni Caccamo

Firenze - Per parecchi anni ha villeggiato a Scicli, Willem Dafoe, ospite di Franco Battiato in estate. E lì è avvenuta la conoscenza tra l'attore americano e il cantautore modicano Giovanni Caccamo, che in questi giorni ha girato a palazzo Vecchio a Firenze il video del suo nuovo brano, intitolato "Aurora". Nel video musicale Dafoe (quattro volte candidato al premio Oscar) leggerà un testo di Franco Battiato e Manlio Sgalambro in lingua inglese. Il videoclip uscirà il 23 aprile.

La fama di Dafoe è soprattutto associata al ruolo più venerabile che ci sia: parliamo di Gesù, che Dafoe fa rivivere ne "L’ultima tentazione di Cristo" di Martin Scorsese. Nella saga di Spider-Man di Sam Raimi, Dafoe veste i panni di Goblin, ma è stato anche protagonista di "Platoon" e "Vivere e morire a Los Angeles", di "Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità", "Il paziente inglese", solo per citare alcuni dei 70 film che lo hanno visto giganteggiare.