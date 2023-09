Workshop Mamadou Dioume su Peter Brook approda a Sambuca

Il Teatro Hamlet in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Sambuca di Sicilia presenta la tappa siciliana del Progetto "Sulle orme di Peter Brook: centro di ricerca e innovazione teatrale itinerante".

Si tratta di un Progetto a livello nazionale che coinvolge otto Regioni italiane con spettacolo, formazione e divulgazione sul teatro di ricerca e d'innovazione contemporaneo con particolare attenzione al lavoro di uno dei più grandi Maestri del Novecento recentemente scomparso: Peter Brook.

Con la partecipazione del Maestro Mamadou Dioume, suo storico attore e collaboratore, il progetto ha come obiettivo quello di divulgare il pensiero brookiano e al tempo stesso proseguire la sua opera di ricerca e innovazione dei linguaggi e dei meccanismi teatrali.

A Sambuca presso il Teatro Comunale L'Idea saranno previsti alcuni eventi formativi e divulgativi come un Workshop "Speaking Body" tenuto dal Maestro Mamadou Dioume basato sul corpo, sul gesto e sul movimento come unica modalità espressiva che si svolgerà dal 22 al 24 settembre.

Sempre il 24 settembre si terrà una conferenza sul tema "Peter Brook et moi, la mia esperienza nel teatro di ricerca" durante la quale il maestro Dioume racconterò il sodalizio artistico con Brook durato anni fra teatro e cinema nonché le idee alla base di un lavoro teatrale nuovo che hanno cambiato il modo stesso di concepire l'arte scenica.

"Sambuca e il suo teatro - dice il sindaco Giuseppe Cacioppo - ancora una volta si pongono quale baricentro di un progetto di alto profilo culturale volto alla formazione di nuove generazioni".

Per iscriversi al workshop gratuito occore inviare una email a direzione@teatrohamlet.it