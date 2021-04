Worldometer, oltre tre milioni i morti di Covid nel mondo

ROMA, 17 APR Il numero di morti di Covid19 nel mondo dall'inizio della pandemia hanno superato i tre milioni, secondo Worldometer, sito web di dati statistici con base negli Stati Uniti tradotto in 34 lingue.

I decessi causati dal nuovo coronavirus conteggiati dal sito al momento sono 3.011.440, i contagi totali 140.499.889, i guariti 119.320.746. I casi attivi sono 18.167.703, in massima parte (99,4%) non gravi, e i restanti (107.050, pari allo 0.6%) in condizioni critiche. Dei 122.332.186 casi risolti, il 2 per cento (3.011.440) hanno avuto un esito fatale. Oltre un milione di persone, ha confermato l'Oms nei giorni scorsi, sono morte in Europa. (ANSA).