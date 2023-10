X Factor, la siciliana Anna Castiglia è con Morgan

Grandi emozioni a X Factor: sul palco del talent Sky la catanese Anna Castiglia ha emozionato il pubblico e anche i giudici. Cantando la sua versione di “Un tempo piccolo” di Franco Califano, ha fatto una scelta che Morgan ha ritenuto “curiosa” e per la quale è valsa la pena far alzare qualcuno che era già seduto, per dare a lei una delle sedie del suo Bootcamp.

Anna Castiglia ha scelto di esibirsi con una canzone di Franco Califano, “Un tempo piccolo”, portando la sua versione, caratterizzata da uno stile che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare. Una scelta vincente: procede il percorso dell’artista catanese nello show firmato Sky.

Anna Castiglia è nata a Catania nel dicembre del 1998, in una famiglia amante dell’arte. La madre, infatti, è un’ex attrice dello Stabile, mentre il padre è il famoso comico e speaker siciliano Giuseppe. Ha cominciato a prendere lezioni di chitarra classica da bambina, all’età di 9 anni. A 16 anni ha approfondito l’arte del canto, quindi ha iniziato a esibirsi dal vivo in diversi locali della sua città, nel corso degli anni del liceo. In seguito si è trasferita a Torino, per diplomarsi in canto, danza e recitazione alla Gypsy Musical Academy.