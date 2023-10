X Factor, la siciliana Anna Castiglia sorprende tutti

La prima standing ovation della terza puntata di "X Factor" è per la catanese Anna Castiglia, una giovane donna che porta sul palco del talent show musicale di Sky Uno (in streaming su Now TV e SkyGo) l'inedito "Ghali", un brano particolare che tutto il pubblico apprezza e applaude con convinzione, tanto da alzarsi in piedi per celebrare la cantante e la sua perfomance intelligente.

La siciliana Anna Castiglia sale sul palco con la chitarra e la sola intenzione di innescare una riflessione nel pubblico e nei giudici del programma. È quasi inutile dirlo, ma... ci riesce alla grande, con un testo moderno, ironico, politicamente scorretto e che guarda al passato. La donna lo descrive come un brano "borderline", un pezzo di protesta dove l'ironia è alla base, un inno alle colpe: "Tendiamo a dare la colpa a qualunque cosa per non prenderci le nostre responsabilità". D'altronde, tra le sue parole ne emergono alcune che esprimono pienamente il senso della canzone: "Se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio. Sono una vittima eclettica. E mi lamento tutto il giorno col telefono”. Finita l'esibizione, Anna viene accolta da un applauso senza fine. Il primo a prendere parola tra i giudici è Fedez: “L’ho trovato molto interessante metricamente. Non tutti riescono a tenere quel tipo di velocità. Reputo l'ironia il privé dell'intellingenza”. Per Dargen D'Amico è "un ottimo testo. L'attacco è di Gaber ma io cercherei di scostarmi per diventare ancora più tagliente in quello che fai”. Ambra Angiolini invece è certa di una sola cosa: “Ti vorrei tanto in squadra con me e vorrei che la guidassi tu. Io ti verrei dietro”. Infine, Morgan rimane così colpito dalla performance che dà libero sfogo al suo pensiero: “Trovo che sia fantastica da un punto di vista di scrittura. È moderna e c'è traccia del passato, c'è dentro di tutto, anche un politicamente scorretto pesante. Un applauso a questa 23enne che ha fatto davvero una grande cosa”. Insomma, seppure scontato è giusto specificarlo: 4 sì per Anna, tutti meritatissimi.

Chi è Anna Castiglia

La giovane cantante, figlia dell'attore e comico siciliano Giuseppe Castiglia, ha 24 anni, è nata a Catania ma vive a Torino da 3 anni per seguire il sogno della musica. La cantautrice spiega i quali siano gli obiettivi per la sua musica e afferma di volerla normalizzare tra i mestieri, cercando di farla arrivare anche a chi ne avrebbe più bisogno. Per questo motivo ha tenuto un laboratorio di cantautorato con degli ex detenuti, dimostrando come la musica possa essere un aiuto per riabilitarsi in società. Anna ha già pubblicato qualche singolo sul suo profilo Spotify: Ju mi siddriu e e Tutto più Rosso sono i brani usciti nel 2021; Bovarismo nel 2022 e, per finire Ghali pubblicato nel 2023 e cantato davanti alla giuria e al pubblico di XFactor.