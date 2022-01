Yuan digitale, la nuova frontiera per un ottimo investimento

Seppure, in estrema sintesi, molto sia dipendente dal proprio stile di investimento e da molti altri fattori, è fuori dubbio che, per investire meglio nel 2021, sia necessario avere un portafoglio ben bilanciato. Oggi come oggi, lo yuan digitale, raffigura la nuova frontiera per un ottimo investimento.

D’altra parte, seppure a lungo termine, questa valuta elettronica è stata elaborata dal governo della Cina sia per poter andare a sostituire il dollaro nei canali internazionali e sia per abolire il contante. Ma non è tutto.

Difatti, secondo il parere di vari esperti di più paesi, con lo yuan digitale, le autorità della Cina potrebbero contare su un mezzo particolarmente utile, anche per meglio controllare le transazioni illegali e il riciclaggio di denaro.

Oltre a ciò, per i più ottimisti, grazie allo yuan digitale si potrebbe, addirittura, veder ridurre il debito nazionale cinese, in modo da poter attirare, più facilmente, gli investitori stranieri.

Grandi città quali, ad esempio, Macao, Hong Kong e Pechino sono località ove sono stati già effettuati determinati test inerenti l’utilizzo dello yuan digitale. A tal proposito, è bene evidenziare che lo yuan digitale è una valuta elettronica e che, di base, non ha le caratteristiche peculiari e tipiche delle criptovalute come i Bitcoin.

La Cina, come è nel suo stile, non ha ancora rivelato molte informazioni su questa nuova moneta, ossia lo yuan digitale, ma, una cosa è certa: è probabile che tutto farà molto rumore nel campo finanziario e in quello economico, in quanto il suo obiettivo è di enorme portata.

Sul mercato delle monete, oltre che essere il momento migliore per investire in criptovalute come Bitcoin e via dicendo, è, anche, da considerare in questa particolare nella top ten, lo yuan digitale. Ecco perché è molto importante dedicare del tempo a comprendere meglio cos’è Bitcoin Era.

Il grande interesse a livello mondiale su questa valuta cinese è, dunque, sufficiente per suscitare l’interesse degli investitori. Inoltre, secondo fonti vicine al governo cinese, lo yuan digitale contribuirà a rivoluzionare importanti istituzioni finanziarie non solo nel Paese e tra la sua popolazione.

Ovviamente, per sviluppare al meglio i propri investimenti tanto in criptovalute quanto in yuan digitale, è sempre utile utilizzare l’esperienza, la professionalità e la competenza di piattaforme affermate. Infatti, con questa scelta il proprio capitale risulta essere meno soggetto alle classiche avversione al rischio.

Se si pensa che solo fino a pochi anni fa, vi era chi, ad esempio, reputava che Libra di Facebook non potesse mai intravedere alcun tipo di sviluppo, si comprende quanto siano infondati dubbi e incertezze sul domani dello yuan digitale. D’altra parte, è, oramai, da diverso tempo che, quasi a livello unanime, l’idea di una valuta di portata globale trova numerosi sostenitori ideologici ed etici.

Tuttavia, investire in criptovaluta e in yuan digitale può essere rischioso se non si sa da dove iniziare. Motivo per il quale, è bene affidarsi a piattaforme professionali.

Pechino, con lo sviluppo dello yuan digitale, indubbiamente, ha creato una valuta in netta contrapposizione con il mondo delle criptovalute e, in special modo, di uno dei suoi più noti rappresentanti, ossia Bitcoin. Difatti, lo yuan digitale si andrà a sviluppare attraverso la Banca Centrale della Repubblica Popolare Cinese, altrimenti nota come Banca Popolare Cinese.

Quindi, a differenza del Bitcoin che varia a seconda dell'offerta e della domanda, lo yuan digitale rappresenta una valuta digitale centralizzata e pienamente controllata dal governo cinese.

Andando a concludere, è indubbio che lo yuan digitale potrà godere di una importante vetrina mondiale, come quella rappresentata dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, un avvenimento di grande rilevanza che, certamente, metterà in evidenza tutte le potenzialità dello yuan digitale.