Zanzare ancora in casa? E' una nuova specie: la Coreana non conosce inverno

Ragusa - Zanzare sempre più resistenti alle basse temperature e che a fine ottobre ancora si aggirano di notte nei nostri appartamenti, togliendoci il sonno. In Sicilia è più normale ma al Nord, dove le minime sono già di qualche grado, proprio no. E’ la cosiddetta zanzara “coreana” (nome scientifico Aedes koreicus, in foto), un particolare esemplare della famiglia che si è adattato al freddo. Secondo una ricerca del dipartimento di Bioscienze dell’università di Milano, pubblicata sulla rivista "Parasites & Vectors", si tratta di un insetto «ancora poco studiato (a differenza, ad esempio, della “tigre”) e ad oggi la sua capacità di trasmettere malattie è limitata a studi di laboratorio», che riguardano anche gli insetticidi potenzialmente attivi.

Negli ultimi anni si è diffusa nell’Italia settentrionale costringendo regioni come Veneto, Trentino e Lombardia a convivere già adesso con punture e pruriti tutto l’anno. Endemica in Asia, la zanzara coreana è una di quelle specie cosiddette aliene che ormai pullulano in acqua e sulla terraferma, importate da paesi esotici con il cambiamento climatico: segnalata per la prima volta in Italia 10 anni fa in provincia di Belluno, ad altitudini e condizioni meteo teoricamente impossibili per la sopravvivenza della maggior parte delle zanzare, da allora le segnalazioni si sono moltiplicate e secondo gli esperti è destinata a calare progressivamente anche al Sud. «Si sta diffondendo nel Mezzogiorno - afferma uno dei ricercatori, Paolo Gabrieli - probabilmente in relazione alle intense attività di trasporto di merci e alla disponibilità di habitat idonei, ulteriori studi genetici ci aiuteranno a comprendere meglio la sua origine» e l’eventuale capacità di trasmettere virus patogeni per l’uomo e gli animali.